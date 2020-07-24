Отец погиб в автокатастрофе, мать покончила с собой: трагедия финалиста проекта "Ты супер!"

"Этот трек был написан через настоящие слезы, – признался Богдан "Дни.ру". – Домашнее насилие – это жуткая тема. К сожалению, о ней не принято говорить открыто, люди боятся, что их осудят. Благодаря этому треку я отпустил все свои детские обиды".
Юный певец рассказал, что счастливое детство закончилось, когда в его жизни появилось физическое насилие, продолжающееся несколько лет. Отец Богдана погиб в автокатастрофе, когда мальчику было два года. Мама покончила жизнь самоубийством, когда тот учился на втором курсе музучилища. И только музыка помогла ему пережить страшные воспоминания из детства и обрести любимое дело.
Он дважды становился финалистом шоу "Ты супер!" – во втором и третьем сезоне принимал участие в музыкальном фестивале "Новая волна". Сейчас Богдан учится в Российской академии музыки имени Гнесиных, а в свободное время пишет авторские синглы, сюжеты для которых берет из собственной жизни.
Напомним, музыкальный проект "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей, выходит в эфир НТВ с 2017 года. За это время в проекте в общей сложности приняли участие 344 ребенка из 18 стран.
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