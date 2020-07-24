Ведущая "Квартирного вопроса" рассказала о разводе

Оксана Козырева, ведущая популярной программы "Квартирный вопрос" на телеканале НТВ, пять лет назад пережила тяжелый развод. Она на личном примере знает, как важно в этот период быть понятой и вовремя услышать нужные слова. И надеется, что ее книга "История одного развода" поможет тем, кто оказался в кризисной ситуации.



"Если брак уже не спасти и нужно двигаться дальше, первое, что нужно сделать – это принять свои чувства, – уверена Оксана. – Не уезжать от них на море, не заедать, не заговаривать бесконечными беседами, не "заделывать" миллионом встреч, планов и хобби. Нужно столкнуться нос к носу с болью, гневом, отчаянием. Все это прожить, проплакать, прокричать. Только так можно снять эмоциональное напряжение и услышать себя настоящего.



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Козырева в своей книге призывает "разрешить недопонимания с бывшим партнером, особенно если у вас общий ребенок". "Дети все чувствуют, и для них станет настоящей травмой, если вы будете врать или притворяться. Выскажете напрямую все свои обиды партнеру и обязательно выслушайте его. Конечно, это не значит, что между вами снова установится идиллия, но вы ощутите, насколько станет легче, – советует Оксана. – И только когда все чувства прожиты, все обиды выговорены, все ситуации проанализированы, вы сможете осознанно начинать строить новые отношения, понимая, почему не сложились или разрушились прежние. Это и называется "завершенный" развод".

Напомним, что итогам опубликованных Росстатом данных, в 2019 году процент разводов относительно зарегистрированных браков составил 65%. Для сравнения 30 лет назад данное соотношение было равным 42%, а 70 лет назад всего лишь 4%. Среди основных причин для разводов – слишком завышенные ожидания от партнера, неверность в отношениях, несовместимость супругов, финансовая составляющая.