Ведущая "Квартирного вопроса" рассказала о разводе

"Если
брак уже не спасти и нужно двигаться дальше, первое, что нужно сделать – это
принять свои чувства, – уверена Оксана. – Не уезжать от них на море, не заедать, не заговаривать бесконечными беседами,
не "заделывать" миллионом встреч, планов и хобби. Нужно столкнуться нос к
носу с болью, гневом, отчаянием. Все это прожить, проплакать, прокричать.
Только так можно снять эмоциональное напряжение и услышать себя настоящего.
Козырева в своей книге призывает "разрешить недопонимания с бывшим партнером, особенно если у вас общий ребенок". "Дети все чувствуют, и для них станет настоящей травмой, если вы будете врать или притворяться. Выскажете напрямую все свои обиды партнеру и обязательно выслушайте его. Конечно, это не значит, что между вами снова установится идиллия, но вы ощутите, насколько станет легче, – советует Оксана. – И только когда все чувства прожиты, все обиды выговорены, все ситуации проанализированы, вы сможете осознанно начинать строить новые отношения, понимая, почему не сложились или разрушились прежние. Это и называется "завершенный" развод".
Напомним, что итогам опубликованных Росстатом данных, в 2019 году процент разводов относительно зарегистрированных браков составил 65%. Для сравнения 30 лет назад данное соотношение было равным 42%, а 70 лет назад всего лишь 4%. Среди основных причин для разводов – слишком завышенные ожидания от партнера, неверность в отношениях, несовместимость супругов, финансовая составляющая.
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