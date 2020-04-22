33-летняя звезда Playboy свела счеты с жизнью

Полицейские обнаружили тело 33-летней Эшли Маттингли. Звезда Playboy оставила предсмертную записку.

Знаменитая модель журнала Playboy Эшли Маттингли из Техаса долго страдала от алкогольной зависимости, а также употребляла запрещенные вещества. Однако она не оставляла попыток наладить жизнь. Девушка даже завела щенка, чтобы скрасить свое одиночество.

Всеми силами родные и близкие поддерживали модель. Особенно переживал за нее друг. Именно он забил тревогу, когда Эшли перестала выходить на связь. Мужчина вызвал домой к Маттингли полицейских.

Эшли не подавала признаков жизни. Позже нашлась записка, которую звезда написала перед смертью. Были все признаки того, что это самоубийство. Щенка модели ее родные забрали себе.

Успех к Эшли пришел десять лет назад. Она участвовала в фотосессиях для эротического журнала Playboy. Девушка чаще снималась одна, но были и работы с другими звездами глянца.

В 2011 году Эшли получила титул "мисс Март". Один из выпусков Playboy был посвящен ей. В конце декабря все 12 красавиц (по количеству месяцев) боролись за звание модели года. Главную награду Эшли так и не получила.

Публикации Маттингли в "Фейсбук" и "Инстаграм" наводят на мысль о том, что у нее была интересная жизнь: путешествия, встречи с друзьями... Почему модель решила свести счеты с жизнью, неясно. Впрочем, как сообщает издание TMZ, точная причина смерти пока не установлена.