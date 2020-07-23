Гагарина повеселилась на вечеринке после расставания с мужем

Артистка предпочитает не комментировать информацию о разводе с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Однако, судя по ее позитивным публикациям в соцсетях, девушка не сильно переживает из-за разрушенной семьи.
Бывший супруг Полины Гагариной, наоборот, тяжело отходит от разрыва. Он часто бывает в доме артистки, чтобы навестить дочь Мию и пасынка Андрея. Фотограф подтвердил, что они больше не живут вместе, однако предпочел не вдаваться в подробности.
Накануне певица выбралась в свет впервые после отмены режима самоизоляции. Девушка встретилась с коллегами и друзьями на закрытой вечеринке. Танцующую Полину Гагарину засняли в компании Екатерины Варнавы, Агаты Муцениеце и Эмина Агаларова.
Для выхода звезда выбрала шелковое мини-платье с запахом и босоножки с тонкими ремешками. Артистка болтала с подружками, пила шампанское и выглядела абсолютно счастливой.
Многие отметили, что развод пошел Полине Гагариной на пользу. Девушка стала выглядеть еще лучше, активнее занялась спортом и творчеством. Поклонники ждут от кумира новых песен и надеются на скорые концерты.
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