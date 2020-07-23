84-летняя Светлана Дружинина рассказала о пластических операциях

Актрисе, режиссеру и сценаристу Светлане Дружининой в декабре исполнится 85 лет, но выглядит она прекрасно – полна сил и бодрости. Звезда рассказала, как она на девятом десятке сохраняет такую форму.

"Получаю очень много вопросов, делала ли я пластическую операцию и подтяжки, – сообщила Светлана Сергеевна. – Никогда! И вам не советую!" Получается, тайна ее молодости – холод, голод и крем "Ромашка"?

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"Мой секрет – правильное питание, физкультура и контрастный душ, – раскрыла карты Дружинина. – Единственное, к чему я прибегаю, это криомассаж лица. Холод омолаживает – это давно известно".

Процедура, о которой говорит актриса, очень популярна в салонах красоты. С помощью жидкого азота можно улучшить структуру кожи, повысить ее упругость, снять воспаления и стабилизировать деятельность сальных желез.

По мнению Дружининой, не менее важны для человека душевная красота и гармония. Чего и желает всем Светлана Сергеевна.

Напомним, что в 1946-м Дружинина поступила в цирковое училище и успешно занималась в группе акробатов. Через год она перешла в хореографическое училище при Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Девушка считалась одной из лучших учениц, но танцевать ей было не суждено из-за тяжелейшей травмы.