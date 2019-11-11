Бомжует под забором: Светлана Дружинина вышвырнула внука без копейки денег на улицу

Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей – одна из самых известных пар российского кино. Снятыми ими фильмами восхищается вся страна. И мало кто знает, какая драма разворачивается в их семье...





Младший сын режиссер и оператора Анатолий Мукасей-младший прожил всего 20 лет. В 1978 он выбросился с балкона из-за наркозависимости. В год его смерти у Анатолия родился сын Даниил. Ему 41 год, он занимался компьютерным монтажом фильмов. Но недавно жизнь круто изменилась...

Уже уже почти год Даниил скитается по миру без копейки денег. Как оказалось, разругавшись со своей знаменитой бабушкой, режиссером культовой картины "Гардемарины, вперед!", Даниил остался без жилья и средств к существованию, а свои последние сбережения отдал инвестиционной компании под проценты. Но ни денег, ни процентов Даниил до сих пор не получил.

В студии программы "Мужское и женское", которая выйдет в эфир Первого канала 13 ноября в 16 часов, Даниил расскажет, как докатился до бездомной жизни, как стал бомжевать под забором, почему не общается с бабушкой как и встретится с теми, кому опрометчиво доверил свои накопления...

Напомним, что у Светлана Дружининой и Анатолия Мукасея есть еще один сын – российский кинооператор и кинопродюсер Михаил Мукасей. Его детям – Максиму и Елизавете – повезло больше. На улицу их никто не выкидывал, в лицо не плевал и без денег не оставлял. Пока.