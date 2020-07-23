Как сложились судьбы героев фильма "Приключения Электроника"

Близнецы Юрий и Владимир Торсуевы сыграли главных героев – Сергея Сыроежкина и Электроника. По словам Владимира, популярность фильма обусловлена наличием вечных вопросов.
Окончив школу в 1983 году, братья поступили в технический вуз, но там им не понравилось. После армии Юрий выбрал Институт стран Азии и Африки МГУ, а Владимир – философский факультет МГУ. Отчислившись, он получил высшее образование в Юридической академии.
У Юрия есть супруга. Сын Никита поступил в университет, а дочь Анастасия перешла в шестой класс. Его брат был женат четыре раза. У Владимира подрастает 12-летняя дочь.
Василий Скромный, сыгравший Гуся в фильме "Приключения Электроника", единственный получил профессиональное театральное образование. Однако сейчас он живет в Одессе и ходит на торговых судах.
Исполнитель роли Чижикова-"Рыжикова" обосновался в Германии. Евгений Лившиц стал классическим музыкантом, он руководит большим оркестром.
Оксана Алексеева, которая воплотила образ Майи Светловой, живет в Лионе и является экспертом по странам Восточной Европы. Сыгравшая Кукушкину Валерия Сулуян – доктор наук, дерматолог.
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