"Упаси вас бог сменить фамилию!": Глызин выдвинул ультиматум сыновьям

Старшего сына артиста тоже зовут Алексеем Глызиным. Однако парню, полагает музыкант, это обстоятельство никогда не мешало.
"Это, конечно, накладывает на сына ответственность, – сказал Глызин-старший. – Я знаю, что Олег Газманов просил сына сменить фамилию, чтобы не зависеть от ее груза и избежать сравнения. Когда маленький Родион впервые вышел на сцену с песней "Люси", Олег Михайлович понял, что появился достойный конкурент".
"Я же, напротив, прошу об одном детей: упаси вас бог сменить фамилию, – продолжил певец. – К тому же мои дети – не публичные персоны, их никто не будет обсуждать и сравнивать. Старший стал телевизионным режиссером, младший играет в моей группе на концертах и съемках".
"С детства они увлекались танцами, китайским языком, шахматами – словом, не думали о сцене. Я искренне обрадовался, когда сын в 15 лет попросил подарить ему гитару. Думал, что пойдет по моим стопам", – пояснил артист.
Рассказал исполнитель и о внуке Денисе. "У него тяга к компьютерным технологиям. Ходит в специальный клуб, у них даже есть лагерь, – улыбнулся Алексей. – Надеюсь, он станет классным хакером и поможет мне заработать немножко денег".
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