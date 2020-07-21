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"Упаси вас бог сменить фамилию!": Глызин выдвинул ультиматум сыновьям

Алексей Глызин. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
У 66-летнего Алексея Глызина двое взрослых детей, оканчивает школу внук. О судьбе наследников певец рассказал корреспонденту "Дни.ру" за кулисами фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Там Глызин спел свои хиты "Ты не ангел" и "Поздний вечер в Сорренто".
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Старшего сына артиста тоже зовут Алексеем Глызиным. Однако парню, полагает музыкант, это обстоятельство никогда не мешало.

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"Это, конечно, накладывает на сына ответственность, – сказал Глызин-старший. – Я знаю, что Олег Газманов просил сына сменить фамилию, чтобы не зависеть от ее груза и избежать сравнения. Когда маленький Родион впервые вышел на сцену с песней "Люси", Олег Михайлович понял, что появился достойный конкурент".

"Я же, напротив, прошу об одном детей: упаси вас бог сменить фамилию, – продолжил певец. – К тому же мои дети – не публичные персоны, их никто не будет обсуждать и сравнивать. Старший стал телевизионным режиссером, младший играет в моей группе на концертах и съемках".

Алексей Глызин. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

"С детства они увлекались танцами, китайским языком, шахматами – словом, не думали о сцене. Я искренне обрадовался, когда сын в 15 лет попросил подарить ему гитару. Думал, что пойдет по моим стопам", – пояснил артист.

Алексей Глызин. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Рассказал исполнитель и о внуке Денисе. "У него тяга к компьютерным технологиям. Ходит в специальный клуб, у них даже есть лагерь, – улыбнулся Алексей. – Надеюсь, он станет классным хакером и поможет мне заработать немножко денег".

Автор: 21 июля 2020, 12:14
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