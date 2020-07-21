"Упаси вас бог сменить фамилию!": Глызин выдвинул ультиматум сыновьям

У 66-летнего Алексея Глызина двое взрослых детей, оканчивает школу внук. О судьбе наследников певец рассказал корреспонденту "Дни.ру" за кулисами фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Там Глызин спел свои хиты "Ты не ангел" и "Поздний вечер в Сорренто".

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