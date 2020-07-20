Запретная тема: почему Ирина Билык больше и слышать не хочет о Филиппе Киркорове

Какая кошка пробежала между Билык и Киркоровым, до сих пор не ясно. Оба прежде выступали на концертах друг у друга, рассказывали о взаимной любви. Оба – народные артисты Украины. Но теперь украинская дива и слышать не хочет о короле российской эстрады. "Вопросы про Киркорова? Это запрещенная тема!" – отрезала артистка. Но на другие темы говорить согласилась. Например, о проведенном на карантине времени.
"Первые три недели я просто спала и смотрела телевизор, – сообщила Билык. – Мне это доставляло массу удовольствия. Потом я поняла, что это может плохо закончиться, поэтому купила домой небольшой тренажерный зал и начала качаться. Проводила много времени и с ребенком, поскольку няни не было. Мы вообще на время всеобщего карантина уволили управляющего, садовника, хозяйку. Не столько для экономии, сколько чтобы люди не ходили по улицам лишний раз, не заболевали. В эти месяцы ко мне не привозили даже парикмахера. Поэтому весной, когда у меня был юбилей (6 апреля исполнилось 50 лет – прим. ред.) я попросила себе вместо подарка мастера по волосам на дом".
Муж Ирины Билык – знаменитый продюсер, стилист и фотохудожник Аслан Ахмадов. Паре, в отличие от многих, во время самоизоляции удалось сохранить крепкие отношения. "Во время подготовки концертов мы немного спорили, – рассказала Билык. – Ведь это сложно, когда муж и жена делают одну работу".
Большую роль в жизни Ахмадова и Билык сыграла ныне покойная Людмила Гурченко – они познакомились на 40-й день со дня ее смерти. Но на могиле этой легендарной актрисы и певицы на Новодевичьем кладбище Москвы Ирина никогда не была. "Я вообще не очень люблю ходить на кладбища, даже на могиле родителей была всего один раз. А вот мой муж ходит к Люсе на могилу и на годовщину смерти, и в день рождения. Присылает мне фотографии цветов от всех нас оттуда".
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