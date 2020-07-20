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Запретная тема: почему Ирина Билык больше и слышать не хочет о Филиппе Киркорове

Запретная тема: почему Ирина Билык больше и слышать не хочет о Филиппе Киркорове

Ирина Билык. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Несколько лет назад был проведен опрос по поводу самой популярной песни Филиппа Киркорова. Оказалось, что больше всего любима композиция "Снег", которую написала Ирина Билык. Она стала участницей концерта звезд украинской эстрады фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". А после выступления пообщалась с корреспондентом "Дни.ру".
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Какая кошка пробежала между Билык и Киркоровым, до сих пор не ясно. Оба прежде выступали на концертах друг у друга, рассказывали о взаимной любви. Оба – народные артисты Украины. Но теперь украинская дива и слышать не хочет о короле российской эстрады. "Вопросы про Киркорова? Это запрещенная тема!" – отрезала артистка. Но на другие темы говорить согласилась. Например, о проведенном на карантине времени.

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"Первые три недели я просто спала и смотрела телевизор, – сообщила Билык. – Мне это доставляло массу удовольствия. Потом я поняла, что это может плохо закончиться, поэтому купила домой небольшой тренажерный зал и начала качаться. Проводила много времени и с ребенком, поскольку няни не было. Мы вообще на время всеобщего карантина уволили управляющего, садовника, хозяйку. Не столько для экономии, сколько чтобы люди не ходили по улицам лишний раз, не заболевали. В эти месяцы ко мне не привозили даже парикмахера. Поэтому весной, когда у меня был юбилей (6 апреля исполнилось 50 лет – прим. ред.) я попросила себе вместо подарка мастера по волосам на дом".

Муж Ирины Билык – знаменитый продюсер, стилист и фотохудожник Аслан Ахмадов. Паре, в отличие от многих, во время самоизоляции удалось сохранить крепкие отношения. "Во время подготовки концертов мы немного спорили, – рассказала Билык. – Ведь это сложно, когда муж и жена делают одну работу".

Большую роль в жизни Ахмадова и Билык сыграла ныне покойная Людмила Гурченко – они познакомились на 40-й день со дня ее смерти. Но на могиле этой легендарной актрисы и певицы на Новодевичьем кладбище Москвы Ирина никогда не была. "Я вообще не очень люблю ходить на кладбища, даже на могиле родителей была всего один раз. А вот мой муж ходит к Люсе на могилу и на годовщину смерти, и в день рождения. Присылает мне фотографии цветов от всех нас оттуда".

Автор: 20 июля 2020, 17:12

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