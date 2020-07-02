Дочь повторяет судьбу Евгении Симоновой: О первых мужьях не хочу вспоминать

Зоя Кайдановская была замужем дважды до того, как встретила настоящую любовь. Прошлые браки не принесли актрисе счастья.

43-летняя Зоя Кайдановская пошла по стопам матери Евгении Симоновой. Как и родительница, она стала актрисой и трижды выходила замуж. Она уверена, что ее нынешний избранник Александр Быков будет рядом с ней до конца жизни.

От предыдущих мужей у Зои два ребенка. От Максима Славкина в 2000-м году она родила сына Алексея. Второй супруг Алексей Захаров является папой ее дочери Варвары, появившейся на свет в 2010-м. Дети не скучают по отцам, им достаточно внимания отчима своей мамы Андрея Эшпая.

Александра и Зою свели друзья. Они сразу поняли, что найдут общий язык. Быков приходит на все премьерные театральные постановки, в которых задействована возлюбленная. Также их объединяет страсть к путешествиям.

"Уверена, что мой брак с Сашей будет последним. О первых двух мужьях не хочу вспоминать", – сказала Кайдановская.

Дочь Симоновой считает, что муж и жена должны раз в два месяца проводить время только вдвоем, без детей и других близких людей. Например, иногда они могут устроить себе роскошный отдых в столичной гостинице – с шампанским и завтраками с икрой. "Удачный брак – это случай. Можно сколько угодно работать над этим, стараться, но ничего не получится. А если есть обоюдная любовь и взаимопонимание, как у нас с Сашей, это совсем другое дело", – отметила Зоя Кайдановская.