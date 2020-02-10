Онкобольной актрисе Евгении Симоновой вырезали легкое

Евгения Симонова перенесла хирургическое вмешательство успешно. Однако, по слухам, продолжает курить.

За плечами Евгении Симоновой множество ролей. Одна из самых ярких – та самая принцесса из фильма Марка Захарова "Обыкновенное чудо". Партнер актрисы, любимчик режиссера Александр Абдулов умер от рака 12 лет назад. С онкологическим заболеванием столкнулась и Евгения Симонова.

К счастью, артистка вполне успешно перенесла операцию в Германии по удалению легкого, утверждает "Экспресс газета". Вот только даже после такого серьезного хирургического вмешательства, говорят, продолжает курить. 64-летняя народная артистка продолжает работать в театре и кино. Однако Евгения Симонова редко выезжает на гастроли и съемки за пределы Москвы. Говорят, это связано с запретом на чрезмерные нагрузки.

В свое время российские медики поставили неутешительный диагноз и старшему брату Евгении Симоновой, писателю, профессору МГИМО и бессменному ведущему интеллектуальной телевикторины для старшеклассников "Умники и умницы" Юрию Вяземскому. "Мне собирались делать операцию, за исход которой никто не ручался. Но тут Елена Малышева отвезла меня к блестящему врачу Михаилу Давыдову. Он провел бронхоскопию и выяснил, что никакой онкологии нет! Просто абсцесс, который уже взорвался", – рассказал брат Евгении Симоновой.

Можно представить, что почувствовал Юрий Вяземский, когда узнал, что болезни нет. "Конечно, это полное безобразие, когда ставят неверный диагноз. Потом подобная история повторилась с еще несколькими моими знакомыми. Причем в том же онкоцентре на Каширке", – отметил профессор.