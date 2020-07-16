"Получила невероятный кайф": Бузова залезла на стальной шест

Анна Бузова занялась танцами на шесте. Сестра поющей ведущей побывала на первом занятии по стрип-пластике.

32-летняя знаменитость опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок в танцевальном классе. На фото девушка выполняет трюк на шесте. Анна Бузова призналась, что была не уверена в своих силах, но поборола страх.

Сестра Ольги Бузовой назвала занятия стрип-пластикой отличной тренировкой и хорошей альтернативой другим видам физической нагрузки.

"Получила невероятный кайф от тренировки", – призналась она. По словам Анны Бузовой, она решила изменить свою жизнь, разнообразить и насытить новыми впечатлениями и эмоциями.

Отметим, Анна Бузова не собирается строить карьеру в шоу-бизнесе. Она активно занимается бизнесом. Девушка владеет собственной линией дизайнерской обуви.

Напомним, ранее сестра звезды развивала свой салон красоты, но в этом году его закрыла. Причиной стали разногласия между Анной Бузовой и ее партнером по бизнесу.