"Получила невероятный кайф": Бузова залезла на стальной шест

32-летняя знаменитость опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок в танцевальном классе. На фото девушка выполняет трюк на шесте. Анна Бузова призналась, что была не уверена в своих силах, но поборола страх.
Сестра Ольги Бузовой назвала занятия стрип-пластикой отличной тренировкой и хорошей альтернативой другим видам физической нагрузки.
"Получила невероятный кайф от тренировки", – призналась она. По словам Анны Бузовой, она решила изменить свою жизнь, разнообразить и насытить новыми впечатлениями и эмоциями.
Отметим, Анна Бузова не собирается строить карьеру в шоу-бизнесе. Она активно занимается бизнесом. Девушка владеет собственной линией дизайнерской обуви.
Напомним, ранее сестра звезды развивала свой салон красоты, но в этом году его закрыла. Причиной стали разногласия между Анной Бузовой и ее партнером по бизнесу.
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