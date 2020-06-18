Минус 25 килограммов: певец Шура пошел на крайние меры ради отцовства

Поклонники радуются за певца Шуру. Повод есть: артист сбросил лишний вес и стал выглядеть намного лучше.



Здоровее и стройнее Александру Медведеву помогла стать звездный диетолог Марият Мухина. Она практически спасла жизнь певцу Шуре.

За три месяца артист похудел на 25 килограммов и не собирается останавливаться на достигнутом. Прийти в форму он решил не только ради красоты, но и для того, чтобы в ближайшее время стать отцом.

Специалисты комплексно подошли к оздоровлению организма звезды – было проведено множество анализов и обследований. В какой-то момент исполнителю сделали гастроскопию и нашли грыжу желудка. Она давила на другие органы и даже вызвала их смещение.

После удаления грыжи у певца Шуры выявили онкологию. Врачи спасли артисту жизнь. По словам директора клиники Павла, Александр весит 85 килограммов, но планирует скинуть еще около пяти. Он добавил, что певец Шура начинал худеть неохотно, но затем втянулся.