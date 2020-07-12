Дина Немцова выступила за бодипозитив

Дочь Бориса Немцова Дина никогда не станет рисковать жизнью ради соответствия стандартам красоты. Она подчеркнула, что выступает за движение "бодипозитив".



Дина призналась, что в подростковом возрасте имела лишний вес и испытывала по этому поводу комплексы, но в 16 лет она узнала о таком направлении как бодипозитив и поняла, что полностью разделяет эти взгляды: "бодипозитив – это философия, при которой ты принимаешь свое тело таким, какое оно есть. Мне близко такое отношение к себе и окружающим, поэтому комплексов из-за внешности у меня больше не появлялось".



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18-летняя Дина прекрасно знает, что такое жесткие диеты, потому что сама прошла через это, пока не поняла, что жесткие ограничения в питании не дают никакого результата.

"Я сидела на разных диетах с 9 до 14 лет. В основном это были низкоуглеводные диеты. Я могла сбросить несколько килограммов за короткий срок, а потом вернуться к тому же весу, с которого начинала худеть", – призналась наследница Бориса Немцова. Дина придерживается мнения, что каждый человек уникален и именно этим интересен.

"Сейчас в моде худоба, но тренды меняются. Вы не обязаны им соответствовать", – говорит Дина.

На сегодняшний день девушка придерживается так называемого интуитивного питания. Иными словами, принимает пищу только при появлении чувства голода, не ест от скуки и не заедает стресс.

"За последние два года такого питания мой вес не изменился. Значит, он оптимален для моего организма. Еще я занимаюсь спортом три раза в неделю", – поведала Дина. Она уточнила, что не любит силовые тренировки, отдавая предпочтение йоге и пилатесу.