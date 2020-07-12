Дина Немцова выступила за бодипозитив

Дина призналась, что в подростковом возрасте имела лишний вес и испытывала по этому поводу комплексы, но в 16 лет она узнала о таком направлении как бодипозитив и поняла, что полностью разделяет эти взгляды: "бодипозитив – это философия, при которой ты принимаешь свое тело таким, какое оно есть. Мне близко такое отношение к себе и окружающим, поэтому комплексов из-за внешности у меня больше не появлялось".
18-летняя Дина прекрасно знает, что такое жесткие диеты, потому что сама прошла через это, пока не поняла, что жесткие ограничения в питании не дают никакого результата.
"Я сидела на разных диетах с 9 до 14 лет. В основном это были низкоуглеводные диеты. Я могла сбросить несколько килограммов за короткий срок, а потом вернуться к тому же весу, с которого начинала худеть", – призналась наследница Бориса Немцова. Дина придерживается мнения, что каждый человек уникален и именно этим интересен.
"Сейчас в моде худоба, но тренды меняются. Вы не обязаны им соответствовать", – говорит Дина.
На сегодняшний день девушка придерживается так называемого интуитивного питания. Иными словами, принимает пищу только при появлении чувства голода, не ест от скуки и не заедает стресс.
"За последние два года такого питания мой вес не изменился. Значит, он оптимален для моего организма. Еще я занимаюсь спортом три раза в неделю", – поведала Дина. Она уточнила, что не любит силовые тренировки, отдавая предпочтение йоге и пилатесу.
Популярные темы форума
А если я психопатка, но могу испытывать эмпатию
Как научиться выстраивать отношения с противоположным полом?
Девушка весит 89 кг
Кто сказал,что у мужиков век длинее,а женщины после 25 старуха?
Травля в школе. Вас травили? Как вы живете теперь?
важно ли женщине быть умной?
Нянька шпилится с афганцем
И все-таки Россия👍По следу крови. Зачем студенты добровольно идут в "ковидные" больницы
Рай был в начале человеческой истории. По ее окончании будет не только рай, но и ад? Они существуют?
Разбаловали мужиков дуры!Вот почитайте,что они пишут ,про кормление ребёнка!