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Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук откровенно рассказала о своем недостатке

Юлия Ковальчук откровенно рассказала о своем недостатке

Юлия Ковальчук. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук наслаждается солнечной погодой в столице. Звезда предстала в купальнике.
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Певица выглядит практически идеально. Для модельных данных ей не хватает только роста. Юлия Ковальчук продемонстрировала поклонникам стройную фигуру, а заодно посмеялась над своим изъяном.

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 Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова)

Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова) певица

Она выложила в "Сторис" инстаграм-аккаунта фото на надувном матрасе. "Хоть на мгновение представлю, что такое "ноги от ушей", – подписала снимок артистка. Фотосессию в купальнике Юлия Ковальчук устроила на приусадебном участке.

Ранее Юлия Ковальчук стала гостьей передачи "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Певица рассказала Борису Корчевникову о начале отношений с будущим мужем, певцом Алексеем Чумаковым.

Как писали "Дни.ру", их роман начался на проекте "Танцы на льду". Они много времени проводили вместе, виделись на тренировках. Однако влюбленные были несвободны. Чтобы начать отношения, Юлия и Алексей расстались с бывшими избранниками.

Автор: 8 июня 2020, 14:52 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась красавица Юлия Ковальчук

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