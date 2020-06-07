Дочь Урганта распекли за участие в митингес темнокожим бойфрендом

Старшая дочь Ивана уже несколько лет подряд живет в Нью-Йорке. В Америке девушка получает образование, зарабатывает себе на жизнь и участвует в различных съемках. Эрика Куталиа поступила в школу дизайна Parsons, выбрав для себя курс "современного искусства и фотографии". В этом же учебном заведении Эрика и познакомилась со своим женихом Мусой – чернокожим юношей.
Несмотря на то, что девушка увлечена учебой и саморазвитием, она ведет активную социальную жизнь и отстаивает свои политические взгляды на различных митингах и пикетах. В этот раз Эрика вместе с молодым человеком стала участницей акции протеста, посвященной расовой дискриминации.
Дочь Урганта была на стороне тех, кто выступал с лозунгами против расизма и добавился равноправия в американском обществе. Видимо, Куталиа совсем не ожидала настолько агрессивной реакции русских подписчиков ее личного блога.
"Вали тогда из России навсегда, если черные тебе дороже!", – набросились на Эрику недоброжелатели.
Более того, девушку упрекнули в том, что она бросила свою семью и променяла знаменитого отца на "непонятное общество за границей". Родственница Ивана Урганта не стала вступать в полемику и мягко предложила пользователям Инстаграма отписаться от нее.
Популярные темы форума
Рифмы для тети Ли
Всё таки кто тут осведомительница
Зачем Путин меняет Конституцию?
Русские
Зачем Путин меняет конституцию(продолжение не моей темы)
Кто такой Клава??
Самый некрасивый политик
В мире попахивает экспериментами? Это так или только кажется?
Дезик из Италии
Хотите жить в Европе?