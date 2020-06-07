Дочь Урганта распекли за участие в митингес темнокожим бойфрендом

Личная жизнь дочери знаменитого ведущего Первого канала уже в который раз становится поводом для обсуждения интернет-пользователей. В прошлом году скандал закрутился вокруг 19-летней Эрики после того, как стало известно, что бойфрендом дочери Урганта является афроамериканец.

Старшая дочь Ивана уже несколько лет подряд живет в Нью-Йорке. В Америке девушка получает образование, зарабатывает себе на жизнь и участвует в различных съемках. Эрика Куталиа поступила в школу дизайна Parsons, выбрав для себя курс "современного искусства и фотографии". В этом же учебном заведении Эрика и познакомилась со своим женихом Мусой – чернокожим юношей.

Несмотря на то, что девушка увлечена учебой и саморазвитием, она ведет активную социальную жизнь и отстаивает свои политические взгляды на различных митингах и пикетах. В этот раз Эрика вместе с молодым человеком стала участницей акции протеста, посвященной расовой дискриминации.

Дочь Урганта была на стороне тех, кто выступал с лозунгами против расизма и добавился равноправия в американском обществе. Видимо, Куталиа совсем не ожидала настолько агрессивной реакции русских подписчиков ее личного блога.

"Вали тогда из России навсегда, если черные тебе дороже!", – набросились на Эрику недоброжелатели.

Более того, девушку упрекнули в том, что она бросила свою семью и променяла знаменитого отца на "непонятное общество за границей". Родственница Ивана Урганта не стала вступать в полемику и мягко предложила пользователям Инстаграма отписаться от нее.