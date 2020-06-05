Известная певица от скуки спивается на карантине

Французский алкогольный напиток можно купить только в Британии, и обойдется он примерно в девять фунтов, то есть в 800 рублей. Стоит отметить, что цена довольно демократична. Впрочем, и сама Кайли Миноуг предпочитает доступный алкоголь.
Фавориты певицы – розовые вина. Она считает этот напиток деликатным и соблазнительным. На разработку собственного ушло порядка двух лет. Правда, большую часть времени девушка занималась поиском партнеров, согласных вложиться в идею. Кайли Миноуг здраво оценивает свой опыт виноделия, и не стесняется быть новичком в этой области – как говорится, глаза боятся, а руки делают.
Также артистка заявила, что в период карантина стала чаще выпивать. СМИ сообщают, что певица от скуки употребляет минимум бутылочку в день. Поклонники слегка беспокоятся за кумира, ведь женский алкоголизм, как известно, особенно опасен. Часто девушки даже не замечают, что в жизни идет что-то не так – подумаешь, бокальчик-другой за ужином.
Напомним, в 2005 году Кайли Миноуг диагностировали рак молочной железы. После операции и нескольких курсов химиотерапии певица смогла вернуться на сцену. Свой опыт девушка описала в автобиографии и отметила, что лечение было для нее равноценно "взрыву ядерной бомбы".
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