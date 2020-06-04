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Шоу-бизнес
Роскошная Ковальчук в купальнике возбудила россиян

Роскошная Ковальчук в купальнике возбудила россиян

Юлия Ковальчук. Фото: instagram.com/juliakovalchuk/
Юлия Ковальчук на карантине мечтает об отпусках в тропиках. Она обнародовала фото в монокини с анималистичным принтом.
прочитано 88 раз

37-летняя знаменитость поделилась снимком в "Инстаграм". Она вспомнила одну из своих прежних поездок в теплые края.

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Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова)

Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова) певица

Юлия Ковальчук выразила надежду, что ее мечты материализуются. "Я еще активнее начинаю думать о купальнике, пальме и шляпке. Предлагаю думать всем вместе – тогда точно быстрее исполнится", – высказалась звезда.

В кадре исполнительница позирует в белом купальнике с разноцветным анималистичным принтом и широкополой солнцезащитной шляпе. Поклонники осыпали Юлию Ковальчук комплиментами. "Такая нежная", "Во всем идеальна", "Роскошная фигура", – восхитились возбужденные фолловеры.

Напомним, ранее Юлия Ковальчук стала гостьей передачи "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Певица рассказала Борису Корчевникову о начале отношений с будущим мужем, певцом Алексеем Чумаковым. Их роман начался на проекте "Танцы на льду". Там они много времени проводили вместе, виделись на тренировках. Однако влюбленные были не свободны. Чтобы начать отношения, Юлия и Алексей расстались с бывшими избранниками.

Автор: 4 июня 2020, 20:26 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Как менялась красавица Юлия Ковальчук

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