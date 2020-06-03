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Ковальчук встала грудью на защиту дочери: Как зверь, как самка буду!

Ковальчук встала грудью на защиту дочери: Как зверь, как самка буду!

Юлия Ковальчук. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук в беседе с журналистами обсудила тему приватности. Звезда отметила, что намеренно не показывает дочь публике, так как боится негатива.
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Также певица рассказала о своем отношении к хейтерам. Девушка заявила, что старается фильтровать негатив. Она понимает, что комментарии с критикой и оскорблениями не имеют к ней никакого отношения. Иногда, если бывает время и настроение, она отвечает людям так же едко, как и те, кто посмел высказаться в ее адрес. "Реагирую колко, но с юмором", – улыбается Юлия Ковальчук.

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 Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова)

Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова) певица

Экс-солистка группы "Блестящие" добавила, что в целом старается не заострять внимание на плохом, но считает, что хейтеров иногда надо "встряхнуть". Правда, если негатив касается ее семьи, то здесь пощады ждать не стоит. "Я как зверь, как самка буду защищать близких!" – говорит певица.

Также звезда не понимает, как некоторые могут оскорблять чьих-то детей, ведь это беззащитные малыши, не способные ответить обидчикам. Именно по этой причине Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков не показывают двухлетнюю дочь. "Не хочется нарваться на какого-то неадекватного персонажа, который выльет на нее свою желчь", – признается артистка.


Девушка также рассказала, что старается не приучать Амелию к гаджетам. Звезда показывает девочке лишь советские и российские мультфильмы. Родители уверены, что до трех лет малышам не нужны никакие дополнительные занятия. На вопросы ребенка о мире Юлия Ковальчук пока в силах ответить сама.

Автор: 3 июня 2020, 18:05 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
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Ковальчук показала язык на ТЭФИ

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