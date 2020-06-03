Странно одетая Судзиловская сделала заявление после слухов о беременности

Олеся Судзиловская невольно спровоцировала слухи о третьей беременности. Актриса решила ответить на вопрос, ждет ли она еще одного ребенка.

Недавно Олеся Судзиловская в своем инстаграм-аккаунте опубликовала снимок, на котором запечатлена в белом комбинезоне. Актриса отметила, что эта вещь приобретена в магазине для беременных. "Одеться надо во что-нибудь легкое", – написала знаменитость.

Поклонники поспешили обрадоваться – в семье Судзиловской скоро будет пополнение. Любопытная подписчица поинтересовалась у актрисы, надела ли та комбинезон без причины или находится "в ожидании чуда". Знаменитость ответила коротко: "Просто так".

Напомним, что у Олеси Судзиловской, которая состоит в отношениях с бизнесменом Сергеем Дзебанем, два сына. Артем родился 2009 году. Тогда возлюбленные еще не состояли в браке. Четыре года назад на свет появился Майк.

Олеся держит личную жизнь за семью замками. Актриса практически не показывает наследников, но однажды рассказала, что сыновья похожи на папу. Несмотря на внешнее сходство, дети очень отличаются друг от друга, в основном характером. Судзиловская иногда конфликтует с мужем, но отношения все равно очень крепкие.