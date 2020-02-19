Олеся Судзиловская рассказала о жестком сексе на съемках

Звезда раскрыла секреты своего съемочного дня. Она призналась, что снялась в постельной сцене.
По словам Олеси Судзиловской, ее утро началось в 05:00 с мытья головы. Затем артистка разбудила старшего сына и проводила его в школу. Потом удалось поспать в машине, после чего она приехала на съемку и сделала грим.
"Буквально в 07:50 у нас начался жесткий секс!" – цитируют знаменитость "7Дней". Олеся Судзиловская сразу добавила, что пошутила: по ее словам, интим был нежный, веселый и продолжался до обеда.
Отметим, что на церемонию, проходившую в 12-й раз, Олеся Судзиловская пришла с мужем Сергеем Дзебанем. Светское мероприятие посетили звездных 14 пар российского шоу-бизнеса, ставших номинантами.
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