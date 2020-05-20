Прибавление в семье: 46-летняя Судзиловская поздравляет своих пожилых родителей с рождением дочки

Поклонники актрисы немало удивились, когда на своей странице в социальной сети "Инстаграм" Олеся вдруг написала: "Мама и Папа! Поздравляю с рождением дочки!" Многие люди решили, что родители Судзиловской подарили ей братика или сестричку. И тут же стали высчитывать, сколько им может быть в таком случае лет. Благо, что сегодня возраст – не помеха и есть процедуры ЭКО, помощь суррогатных матерей...
Но оказалось, что эта ситуация напоминает диалог из фильма "Любовь и голуби": – Мой папа очень хотел мальчика, а родилась девочка. – Как назвали-то? – Кого? – Девчушку-то! – Раиса Захаровна! – Не понял... – Ну, мой папа хотел мальчика, а родилась девочка – Я!"
Таким причудливым способом Судзиловская просто поздравила родителей с ее собственным появлением на свет в 1974 году. "Благодарю вас за жизнь, за любовь, за счастье!" – обратилась она со словами признательности к папе и маме.
Напомним, Олеся родилась в подмосковном Зеленограде. Ее родители учились в Институте мясомолочной продукции. Папа остался работать там и получил степень доктора технических наук. Мама трудилась инженером-технологом. В детстве женщина занималась балетом, и ей хотелось, чтобы дочь тоже выбрала для себя увлечение, связанное с грациозностью, пластичностью. Когда девочке было четыре годика, мама отвела ее в секцию художественной гимнастики, где Судзиловская задержалась на 12 лет и даже стала кандидатом в мастера спорта.
Популярные темы форума
Он кавказец, а я русская
"врач" из америки
Куда делись интересные авторы?
Как заболевают шизофренией?
Почему завидуют даже близкие?
Бывшая проститутка
Привет коллегам
Темы
Хочу ребенка мулата
Тимур или Эльдар?