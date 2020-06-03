Вскрылось темное прошлое похожей на Заворотнюк пассии Жигунова

Журналисты не оставляют в покое ни Сергея Жигунова, ни Викторию Ворожбит, которая, по мнению фанатов, удивительно похожа на его экс-любовницу Анастасию Заворотнюк. Работники СМИ выяснили интересные данные, касающиеся прошлого Ворожбит.

У эффектной брюнетки Виктории Ворожбит нашли судимость. Говорят, ее она получила, когда была руководителем избирательного штаба одного из депутатов городской думы Владивостока. Тогда в прокуратуру пожаловался другой кандидат. Он заявил, будто нанятые Викторией и ее боссом люди пригрозили расправой его семье, если тот не откажется от участия в выборах.

Ворожбит была осуждена за "воспрепятствование осуществлению избирательных прав, соединенное с подкупом и угрозой применения насилия". Однако по факту Виктория и ее босс отделались серьезными штрафами. Интересно, знает ли об этом темном пятне в биографии возлюбленной Сергей Жигунов?

Говорят, Виктория Ворожбит так влюбилась в "гардемарина", что ради него бросила богатого мужа, приморского медиамагната Виктора Суханова. Ходят слухи, что благодаря деловой хватке супруги он и получил успех. Судачат, что Ворожбит тщательно скрывала роман с Жигуновым, однако все вскрылось, когда влюбленных сняли возле отеля.

Муж не смог смириться с изменой Виктории и буквально объявил ей войну. "Он ее безумно любил. А когда она ушла, любовь переросла в ненависть. Он поудалял со своих новостных порталов все интервью бывшей жены с актерами и политиками", – рассказал человек из окружения Ворожбит и Суханова.

А еще предприниматель судится с бывшей женой за имущество. Автомобиль и квартиры Вики арестованы. "Суханов тяжело переживал развод, стал выпивать. Близкие думали, что он лишится бизнеса, за которым перестал следить, но Виктор пришел в себя и уехал в Индию, где долго восстанавливался. Сейчас он вообще не пьет, – рассказали приближенные бизнесмена.

Если Виктории Ворожбит удастся отсудить у бывшего мужа часть бизнеса, она сможет помочь Сергею Жигунову разобраться с долгами, из-за которых его имущество пошло с молотка. Знакомые утверждают, что пассия уже начала содействовать артисту. Якобы с ее подачи Сергей Жигунов агитировал за местного политика, по слухам, получив за это приличный гонорар.