Анна Седокова не могла развестись с бегавшим по стриптиз-клубам мужем из-за своей матери

С самого детства Анна Седокова мечтала о большой и крепкой семье. Однако с мужчинами ей постоянно не везло. Брак с первым избранником, футболистом Валентином Белькевичем, стал для знаменитости печальным. Возлюбленный часто изменял. Анне приходилось буквально вытаскивать мужа из стриптиз-клубов.
Седокова не могла терпеть происходящее и мечтала разорвать отношения с супругом, но в эту историю влезла мама певицы. Родительница настоятельно рекомендовала дочери не разводиться, потому что в таком случае она станет никому не нужной женщиной с ребенком.
Спустя некоторое время Анна все же ослушалась мать и поступила по-своему. Она ушла от мужа и нисколько не жалеет о принятом решении. А с матерью знаменитость больше не общается.
"Мы, конечно, поздравляем друг друга с днем рождения, но она жутко сложный человек", – отметила Седокова.
После этого певица была замужем за предпринимателем Максимом Чернявским, от которого родила дочь. Также ее избранниками были танцор Сергей Гуман и бизнесмен Артем Комаров. Последний является отцом сына Седоковой.
Сейчас артистка состоит в отношениях с баскетболистом Янисом Тиммой. Об их связи стало известно в прошлом году. Возлюбленные периодически радуют поклонников совместными фотографиями в "Инстаграм".
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