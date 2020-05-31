Счастливая Седокова похвасталась исполнением заветной мечты

Певица рассказала в своем инстаграм-аккаунте, что несмотря на пандемию коронавируса, смогла позволить себе купить недвижимость. Теперь она ищет дизайнера и хорошие компании по ремонту и обустройству своего нового жилища.
37-летняя исполнительница упорно трудилась до карантина, поэтому смогла осуществить задуманное. По словам Анны Седоковой, она давно мечтала приобрести еще одну квартиру. Она заявила, что кто много работает и правильно ставит цели, тот и покупает жилье.
Певица сообщила, что планирует обустроить свое гнездышко в стиле неоклассики с добавлением золота и темного дерева. При этом она подчеркнула, что ремонт нужно сделать не только качественно, но и быстро.
Экс-солистка "ВИА Гры" попросила пользователей соцсети оставить в комментариях советы по ремонту и рассказать о фирмах, которые продают сантехнику, мебель и стройматериалы. Анна Седокова надеется, что к осени ее квартира будет преображена. Поклонники уже засыпали знаменитость предложениями.
Напомним, свою первую жилплощадь в столице артистка приобрела в декабре 2018 года. При этом Анна Седокова не скрывала, что взяла квадратные метры в центре Москвы в ипотеку.
Популярные темы форума
Отличницы знают толк в жизни
Ушел к проститутке
Кого из звезд хотелось бы убрать?
Мужик из интернета
Муж дает 300 рублей в день
Хочу знать ваше мнение
Как вы думаете? Это же недопустимо!
Мать алкоголичка
Кто должен платить?
Предложил стать его второй женой