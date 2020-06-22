Элджей похвастался штрафами за превышение скорости

В Сети появились данные о том, что на артиста Элджея выписали штрафов на суму более 140 тысяч рублей. Снимок с этими данными на своей странице в "Инстаграм" выложил сам артист, оставив эти данные без каких либо комментариев. Пользователи Сети решили, что певец хвастается нарушениями закона и поспешили его пристыдить за это. Кто-то вспомнил и печальный пример Михаила Ефремова, на нарушения правил дорожного движения которого тоже люди до поры до времени закрывали глаза.