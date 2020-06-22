46-летняя экс-возлюбленная рыжего из "Иванушек" показала народу прелести

Бывшая избранница участника группы "Иванушки International" рискнула выложить в "Инстаграм" снимок, где она запечатлена полностью обнаженной. Бурная реакция пользователей Сети не заставила себя ждать.

Мария Лопатова, экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова, опубликовала в своем инстаграм-аккаунте весьма откровенный снимок. Женщина позировала для фото абсолютно голая, лежа на белоснежной кровати. Чтобы не шокировать народ, Мария прикрыла интимные места руками.

Под снимком она написала, что решила посвятить себя науке. По мнению Лопатовой, она сможет справиться с исследованиями и изучить различные статьи. "Кстати, тело и органы я тоже "завещала" науке", – призналась женщина. Вероятно, Ирина всего лишь иронизирует и ее слова серьезно не нужно воспринимать.

Пользователи Сети удивились смелости бывшей жены Григорьева-Апполонова. "Такая красивая женщина", "Прикольно и смело", "Потрясающе! Во всех смыслах этого слова", – написали подписчики.

Любопытно, что снимок через некоторое время Ирина все-таки удалила. Но Пятый канал успел его сохранить и опубликовать на своем сайте.

Напомним, Андрей Григорьев-Апполонов и Мария Лопатова были вместе чуть меньше трех лет. Их отношения испортились после того, как возлюбленная певца потеряла ребенка. Сейчас Лопатова состоит в отношениях с баскетболистом Андреем Кириленко. У супругов трое детей.