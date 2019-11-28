Лыжные гонки и концерт DJ Smash: в Дмитрове пройдет фестиваль "Спорт! Снег! Смех!"

В Дмитрове 7 декабря пройдет фестиваль "Спорт! Снег! Смех!". На центральной площади города все желающие смогут посмотреть на больших экранах массовый лыжный спуск, который пройдет в клубе Леонида Тягачева.
Посетителей ждут интерактивные фотозоны, парк ледяных скульптур, гонки на радиоуправляемых елках, танцевальный флешмоб и мастер-класс по керлингу. Вечером на площади состоится большой концерт, на котором выступят DJ Smash, Bogdan Kantemirov и Kostia Deep, сообщает телеканал "360".
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