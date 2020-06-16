Втерся ко всем в доверие": стало известно о краже на похоронах Трушкина

На Митинском кладбище произошел скандал, из-за чего пришлось вызывать полицейских. Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал, что на похоронах сатирика появился некий молодой человек по имени Николай.
Парень сказал, что Евгений Петросян велел ему помогать семье покойного Анатолия Трушкина. Николай сообщил, что сам юморист не приедет, поскольку боится коронавирусной инфекции, от которой скончался артист.
Мошенник оказался очень коммуникабельным. "Быстро втерся ко всем в доверие. Ходил в церковную лавку, покупал свечи, помогал нести гроб в церкви, встречал венок от Владимира Винокура", – поделился Затравкин.
Затем аферист без зазрения совести вскрыл машину главы ритуальной службы, похитил барсетку с крупной суммой денег и сбежал. Кража раскрылась почти сразу. Однако задержать вора по горячим следам не удалось. Он украл около полумиллиона рублей.
Напомним, писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался 9 июня в возрасте 78 лет от осложнений, связанных с коронавирусом. Его хоронили в закрытом гробу.
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