"Еще не хватало заразу подцепить!": звезды в ужасе бежали от гроба с Трушкиным

Его тексты со сцены читали Геннадий Хазанов, Евгений Петросян, Владимир Винокур и многие другие артисты, работающие в юмористическом и сатирическом жанрах. Эти произведения и делали их узнаваемыми, любимыми.
Когда были нужны монологи Анатолия Трушкина, коллеги и друзья о нем не забывали. А проводить в последний путь того, благодаря кому заработали миллионы, не посчитали нужным.
Художник Никас Сафронов, певец Юрий Лоза, поэт Симон Осиашвили, актер Михаил Васильков, да несколько родственников сатирика – вот и все, кто пришел на прощание в храм Всемилостивого Спаса в Митино. Не было даже Регины Дубовицкой, а ведь писатель считался завсегдатаем ее "Аншлага"...
Вдова Трушкина до последнего надеялась, что звезды, с которыми он дружил, захотят почтить его память. Однако священник, поняв, что больше никто не придет, начал панихиду.
Как известно, сатирик умер от коронавирусной инфекции. Сафронов предположил, что артисты просто испугались подхватить COVID-19: страх перевесил человеколюбие и благодарность.
"Наверное, опасались, что это чревато – вдруг заразятся... Хотя похороны прошли максимально безопасно для всех присутствовавших", – сказал художник. Он пояснил, что вход в храм осуществлялся строго по спискам, все пришедшие были в масках, а гроб не открывали.
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