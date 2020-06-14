Перед смертью Трушкин стал жертвой мошенников

9 июня стало известно о том, что Анатолий Трушкин скончался в больнице из-за коронавируса. Писатель долгое время боролся с тяжелой болезнью и до последнего шутил с медицинским персоналом. На похоронах близкие друзья сатирика рассказали, что незадолго до смерти он стал жертвой мошенников.

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