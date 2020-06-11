Инфицированный Трушкин перед смертью захлебывался рвотой

Как известно, Анатолий Трушкин еще в начале мая на прогулке подхватил коронавирус. Сатирик пытался лечиться дома, но состояние все ухудшалось и 9 мая он попал в 52-ю больницу. Несколько дней он провел в реанимации, но потом стало казаться, что состояние улучшилось и Трушкина перевели в отдельную палату.
Незадолго до смерти артиста и писателя с ним связались журналисты "5 канала". "Плохо, Болит. После приема пищи или рвет или понос. После того как мне провели клизму, должно пойти на улучшение, но пока плачусь", – жаловался Трушкин.
Врачи говорят, что диабет, низкий уровень насыщения крови кислородом и проблемы с сердцем могут ухудшать ухудшают течение болезни. Причем пожилые пациенты, у которых есть диабет или сердечная недостаточность, переносят болезнь тяжелее всего. А Трушкину шел 79-й год и организм давно уже давал сбои...
Напомним, по состоянию на 11 июня в Москве выявлено 201 221 заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки их число выросло 1 436. Радует то, что 2 236 человек выздоровели.
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