Инфицированный Трушкин перед смертью захлебывался рвотой

12 июня в Храме Всемилостивого Спаса в Митино состоится прощание с Анатолием Алексеевичем Трушкиным. Пока семья покойного сатирика готовится к траурной церемонии, всплывают все новые и новые подробности его последних дней.



Как известно, Анатолий Трушкин еще в начале мая на прогулке подхватил коронавирус. Сатирик пытался лечиться дома, но состояние все ухудшалось и 9 мая он попал в 52-ю больницу. Несколько дней он провел в реанимации, но потом стало казаться, что состояние улучшилось и Трушкина перевели в отдельную палату.

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Незадолго до смерти артиста и писателя с ним связались журналисты "5 канала". "Плохо, Болит. После приема пищи или рвет или понос. После того как мне провели клизму, должно пойти на улучшение, но пока плачусь", – жаловался Трушкин.

Врачи говорят, что диабет, низкий уровень насыщения крови кислородом и проблемы с сердцем могут ухудшать ухудшают течение болезни. Причем пожилые пациенты, у которых есть диабет или сердечная недостаточность, переносят болезнь тяжелее всего. А Трушкину шел 79-й год и организм давно уже давал сбои...

Напомним, по состоянию на 11 июня в Москве выявлено 201 221 заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки их число выросло 1 436. Радует то, что 2 236 человек выздоровели.