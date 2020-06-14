"Как бабушка": народ пришел в ужас от поседевшей Водяновой

38-летняя Наталья Водянова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте запись прямого эфира. Модель разыгрывала дорогие часы среди подписчиков. Она старательно объясняла правила конкурса, а также представила победителя. Однако многие обратили внимание на внешний вид знаменитости, из-за которого она выглядит гораздо старше своих лет.
Наталья не стала приводить себя в порядок для съемки видео. Она предстала в вязаных свитере и кофте. Кроме того, волосы небрежно собрала в хвост. На макушке виднеется седина. Очевидно, модель не рискнула красить волосы сама, дожидается, когда стилисты и визажисты снова начнут принимать клиентов.
Пользователи Сети признались, что не ожидали увидеть Наталью в таком виде. Однако некоторые, наоборот, оценили натуральность знаменитости. "Я в шоке. Все-таки на публику настоящая женщина не должна так неряшливо выглядеть", "Как бабушка в вязанных вещах в летний день", "Спасибо, что позволили увидеть вас такой, какой вас видят только самые близкие", – написали подписчики.
Напомним, Наталья Водянова планировала этим летом сыграть свадьбу со своим возлюбленным, миллионером Антуаном Арно. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Модели пришлось перенести торжество на следующий год.
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