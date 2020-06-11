Семья выгнала из дома больного ведущего Глеба Пьяных

Глеб Пьяных ушел с телевидения и теперь работает в интернете. Известный ведущий рассказал о том, как живет и почему семья выгнала его из дома, когда проявились симптомы болезни.

Глеб Пьяных ушел с НТВ в 2018 году. Теперь он снимает сюжеты на злободневные темы в интернете, у него есть свой канал.

Глеб объяснил свое решение тем, что, хоть и числился на НТВ, в последнее время ничего там не делал. В какой-то момент стало скучно. "Сейчас я свободный человек и сам себе хозяин. Впервые за 30 лет работы журналистом надо мной нет начальника", – отметил Пьяных.

Во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, шоумен дома не отсиживался. В опасность болезни он не верит и считает принятые против заразы меры сильно преувеличенными.

"В группе риска люди старше 65 лет и сильно нездоровые – с диабетом, лишним весом. Но мне чего бояться? 52 года, каждый день бегаю на зарядку на протяжении уже 30 лет. Если я подтянутый, без живота, то какой мне коронавирус, вы зачем меня пугаете?!" – задал риторический вопрос телеведущий.

В начале весны Глеб Пьяных почувствовал недомогание. У него поднялась температура, ухудшилось самочувствие. Не было ни кашля, ни насморка, но шоумен отправился в клинику, чтобы сдать тест.

"Когда я спросил, по какой технологии делают тесты, и услышал, что это "Вектор" из Новосибирска, все сразу стало ясно. Они неточные и постоянно врут в обе стороны. Лучше не ходить", – посоветовал Пьяных.

Пару дней у Глеба держалась температура, его мучила слабость. "Думаю, неужели реально ты, родимый, коронавирус? Ну а вообще я привык свой организм пришпоривать. Крайне редко простужаюсь, не каждый год. На зарядку бегу и в дождь, и в снег. Сам в жизни не пошел бы к врачам из-за этих симптомов, но семья меня просто выгнала из дома", – сообщил ведущий.

В итоге он самоизолировался на другом этаже дома на несколько дней. Ел-пил тоже отдельно от родных до тех пор, пока не выздоровел.