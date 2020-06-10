Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Шоу-бизнес
Родные делят шикарное наследство погибшего от коронавируса Трушкина

Родные делят шикарное наследство погибшего от коронавируса Трушкина

Анатолий Трушкин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Писателя, сатирика и ведущего Анатолия Трушкина не стало на 79-м году жизни. Коронавирусная инфекция, с которой он боролся целый месяц, оказалась сильнее. Родственникам артиста предстоит разобраться не только с похоронами, но и с наследством.
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Лето семья Трушкиных традиционно проводит на даче. "Мы не меняем временной прописки, поскольку Москва родилась в 1147 году, и дача у нас под Звенигородом, который родился тоже в 1147 году. В этом смысле мы постоянны, – незадолго до смерти хвастался писатель. – Много выступлений, гастролей, но все равно тянет на дачу. Лес – рядом, воздух – чистый, вода – колодезная, внуки бегают..."

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По оценкам риелторов, двухэтажный рубленый дом на престижном северо-западном направлении Подмосковья может стоить около 50 миллионов рублей. Именно такой дачей владел артист.

"У нас в семье очень сильно женское начало: теща, жена Наталья Ивановна, дочь Наташа, внучка Танечка. А мы с внуком Николаем Алексеевичем замыкаем мужское", – рассказывал Трушкин.

Для большой семьи нужна и большая квартира, которая у Анатолия Алексеевича, конечно, была. "В столице я уже более полсотни лет, – говорил родившийся в Челябинске Трушкин. – Здесь учился в Московском авиационно-технологическом институте, который был на Петровке. Жил в общежитии. На пятом курсе женился. Мы с женой немного пожили у родителей на Кутузовском, потом – в районе Даниловского рынка на улице Татищева. А вот нынешняя трехкомнатная в Ясенево – уже вторая своя".

Здесь Трушкины прожили около 30 лет. "Это самый экологически чистый район в столице. Тихий, спальный. Недалеко станция метро, – пояснял сатирик. – Кстати, и родня вся поблизости живет, так что все мы местные, и нам удобно". "Трешку" в Ясенево сегодня можно купить примерно за 15 миллионов рублей.

В собственности у Анатолия Трушкина была и хорошая иномарка. Теперь все движимое и недвижимое имущество артиста предстоит поделить его родным.

Автор: 10 июня 2020, 12:10
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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Писака Губкин большой специалист по наследству! Не успеет ущу тело известного усопшего затвердеть, Губкин тут как тут, уже делит наследство!
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