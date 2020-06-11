Певица из популярного шоу умерла от рака

Стало известно о смерти участницы популярного песенного шоу "Успех" Ирины Богачевской. У женщины была агрессивная форма рака.

У Ирины Богановской диагностировали саркому Юинга, когда той было еще девять лет. К счастью, тогда ее сумели спасти врачи. Однако спустя годы страшная болезнь вернулась. "Я жила больше десяти лет с мыслями о том, что больше не буду болеть, однако все повторилось в новой форме – у меня нашли огромную опухоль в легком", – признавалась Ирина.

Тогда певица решила остаться лечиться в Москве. Однако здешние медики не смогли ей помочь. "Мне все время удаляют часть какого-то органа", – пожаловалась Богановская. В 2017 году, преодолевая страшные боли, певица приняла участие в шоу "Успех" на канале СТС. А потом отправилась в Израиль, где ей делали облучение и химиотерапию.

Последнее время Ирина лечилась в клинике в Мюнхене. После закрытия границ в связи с пандемией коронавируса певица просто не смогла вернуться в Россию. В мае состояние Богановской ухудшилось. У нее обнаружили огромную метастазу в головном мозге, из-за которой отказал опорно-двигательный аппарат. Ей провели срочную операцию, после чего врачи признали, что сделали все, что могли.

8 июня Ирина Богановская впала в кому после кровоизлияния в мозг. "Перевезти в Россию ее не могли из-за критического состояния, могла не выдержать. Поэтому необходимо было вызывать спецборт прямо в клинику с личным аппаратом ИВЛ и медикаментами, стоимость такой транспортировки – миллионы. Семья собирала деньги и надеялась на чудо. Но вчера наша Ира умерла", – констатировали друзья певицы.

Близкие рассказали, что незадолго до смерти Ирина Богановская просила родных не плакать, быть сильными. "Она любила всех нас, всех и каждого, кто окружал ее. Она всегда хотела привнести самое светлое в жизни этих людей", – заключили близкие.