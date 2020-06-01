Продажа украшений и слезы: Седокова рассказала о долгах за жилье

Певица посвятила данному вопросу длинный пост в "Инстаграм". Она призналась, что в свое время ее упрекала мать. Мол, Анна Седокова тратила больше, чем зарабатывала.
Звезда описала, как собирала по крупицам деньги на первый взнос за ипотеку, в книге "Я сильная, я справлюсь". "Там было все: и продажа крестов Граф, и слезы в туалете", – поделилась артистка. Ей все же удалось купить квартиру в Москве. Анне Седоковой дали ипотеку на 20 лет.
По словам певицы, все время она исправно платила, даже досрочно, и сумма уменьшалась, но совсем немного. Тогда исполнительница начала внимательно считать, как выгоднее платить по долгам. Анна Седокова подробно описала свой опыт и дала фолловерам полезные советы.
Певица отметила, что есть еще одна ипотека, по которой она тоже исправно платит. Напомним, недавно артистка приобрела вторую квартиру в столице.
Анна Седокова намерена закрыть все долги за жилье за два года вместо 20. Для этого она собирается работать в 20 раз больше и качественнее, а также лучше считать. "Деньги любят, когда о них заботятся", – заключила Анна Седокова.
Популярные темы форума
Ушел к проститутке
Кого из звезд хотелось бы убрать?
Умные есть? 🧐
Хочу знать ваше мнение
Муж дает 300 рублей в день
Как вы думаете? Это же недопустимо!
Три мужика
Мать алкоголичка
Кто должен платить?
Какие высшие и низшие сословия, я не в теме