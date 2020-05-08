"69 под запретом": популярный сайт лишил денег оголившуюся Седокову

Накануне исполнительница опубликовала выпуск своего шоу с участие Шуры. В программе коллеги по сцене поболтали о насущном. Популярный артист приобрел недвижимость и победил рак.
Безобидный разговор двух приятелей показался слишком пошлым для "Ютуб". Оказывается, в видео присутствует "запрещенка". Например, модерацию не прошла заставка программы. Причина: на кадре видно обнаженное плечо Анны Седоковой. Также сайт лишил певицу монетизации, мотивируя тем, что в названии передачи присутствует контент "18+".
"Вчера оказалось, что цифры 69 не поддерживаются ютубом и в целом "Квартира69" запрещенное выражение (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда. Напомним, сочетание шестерки и девятки в определенном контексте обозначает позицию в сексе.
Анна Седокова сильно разозлилась, что ее труды оказались не к месту на популярном сайте. Она заявила, что совершенно не понимает, как жить в таком лицемерном мире, мол, сначала все вокруг советуют быть собой, а затем блокируют за самовыражение. "Сотни одинаковых людей, делающие одинаковые вещи, говорящие одинаковые фразы в одинаковой одежде", – возмущается Седокова.
Женщина даже думает, что уже слишком стара для всего этого, раз не может понять, как работают алгоритмы "Ютуб". Певица мечтает бросить все, отправиться в Лос-Анджелес и встретить утро бокалом шампанского.
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