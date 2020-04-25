"Я 15 лет молчала": Седокова заинтриговала народ признанием

Анна Седокова сообщила, что готовит настоящую сенсацию. Певица пишет автобиографический роман о периоде работы в трио "ВИА Гра".



Исполнительница пообщалась с поклонниками в своем инстаграм-аккаунте. В частности, ее спросили о том времени, когда она пела в группе Константина Меладзе. Звезда подтвердила, что отношения в коллективе были непростыми.

По словам Анны Седоковой, продюсер все время жестко манипулировал участницами трио не как артистками, а как женщинами. Кроме того, она рассказала, что готовит настоящую сенсацию – автобиографический роман о периоде работы в группе.

Артистка заявила, что книга будет просто "бомбой". "Потому что я 15 лет молчала", – заинтриговала знаменитость фолловеров.

Также стало известно, что исполнительница запустила собственное шоу на "Ютуб" под названием "Квартира 69". Туда она приглашает интересных для себя героев.

Примечательно, что некоторые подписчики отметили недостатки Анны Седоковой как ведущей. Например, им не понравилось, что певица часто перебивала свою гостью Клаву Коку. Кроме того, звезда призналась, что отказалась звать на шоу коллегу Бьянку. Артистка заявила, что в свое время та ее оскорбила, и теперь между ними напряженные отношения.