Седокова вывалила грудь на всеобщее обозрение

Анна Седокова не прекращает радовать фанатов оголенными прелестями. Накануне она снялась на лоне природы в откровенном виде.



Популярная певица Анна Седокова соблюдает режим самоизоляции в компании своих детей и возлюбленного латвийского баскетболиста Яниса Тимма. Артистке тяжело дается заточение в родных стенах, и она вовсю мечтает о пляжах, лете и свободе. Но доступен оказался только лес с речушкой, куда певица и отправилась, предварительно оголившись.



Седокова разместила пикантный кадр на своей странице в "Инстаграм". "В городе плюс 20, и мы вышли погулять с собакой. Рядом с домом речка и лес. И я разделась, легла на травку (землю), и так хорошо мне стало", – рассуждает в своем блоге певица.

Дальше Анна Седокова пустилась в мечтания на тему того, куда она отправится после снятия карантина и открытия границ, чем несколько озадачила подписчиков. "Разогналась ты, Анна, с пляжами и со всем остальным", – одергивают размечтавшуюся диву подписчики.

Некоторые также заметили, что девушка выбрала не самую удачную локацию для размещения своего звездного тела. "Не хочу пугать, но если это не вы ели фисташки, то вы на мусоре разлеглись", – заметили бдительные фанаты. Кроме того, заботливые подписчики напомнили, что в это время повышается активность клещей и посоветовали артистке быть осмотрительнее.

Впрочем, большинство фолловеров сошлись во мнении, что Анна Седокова как всегда великолепно выглядит, и порадовались, что могут наслаждаться прекрасными видами прелестей знаменитости.