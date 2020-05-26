Режиссер сериала "Черная кошка" опроверг слухи о непростом характере Боярского

Режиссер теленовеллы Антон Сиверс признался, что вопреки распространенному мнению работать с Михаилом Боярским очень легко. Кинематографист опроверг слухи о том, что знаменитый артист за кадром совершенно невыносим.
Сиверс подчеркнул, что ранее работал с артистом. Боярский был моложе и считался душой съемочной площадки. В перерывах Михаил Сергеевич много шутил, рассказывал анекдоты, чем поднимал всем настроение.
По мнению режиссера сериала "Черная кошка", Михаил Боярский стал спокойнее и послушнее. Между тем он довольно компанейский. Завершив сцену, артист не прячется в личном вагончике, как это делают многие звезды, а остается на площадке и наблюдает за процессом.
Сам Михаил Боярский, наоборот, говорит, что с возрастом стал злобным и ворчливым. В недавнем интервью актер сообщил, что ему больше ничего не интересно. Артист сконцентрирован на семье.
Карантин Михаил Сергеевич проводит на даче. За город к Боярскому приехали дети и внуки. Он с удовольствием возится с наследниками. По работе звезда не скучает – некогда. Все его время занимают походы в магазин, приготовление пищи и игры с детьми. Кроме того, Михаил Боярский ненадолго стал личным водителем супруги Ларисы Луппиан.
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