"Рядом с головой два следа мужских ног": известную актрису жестоко ограбили

Как отметила звезда, она впервые вызывала полицию в Великобритании. Копы приехали спустя 10 минут и сообщили, что, скорее всего, пытались украсть велосипед, который стоял во дворе. Правозащитники добавили, что подобные кражи распространены в Кембридже, а также посоветовали закрывать на ночь окна на первом этаже.
Янина Студилина заявила, что даже сквозь сон услышала странные звуки – кто-то копошился внизу. Девушка сразу же разбудила мужа, и они пошли осматривать дома. Артистка заявила, что однажды ее уже грабили, поэтому теперь она так внимательно относится к подозрительным звукам.
Актриса рассказала жуткую историю из прошлого. Это случилось в студенческие годы. Будущая звезда проснулась утром с тяжелой головой и поняла, что из квартиры пропали деньги, кошелек и пара ценных вещей. Милиционеры, прибывшие по вызову, установили, что, скорее всего, девушку ограбили по наводке. У Янины Студилиной хранились наличные, которые ей сдавали однокурсники для выпускного.
Воры забрались в комнату, распылили какой-то газ и забрали, по сути, только "общак". "Рядом с головой было два следа мужских ног... Неприятно и жутко", – вспоминает актриса.
Как отметила Студилина, в этот раз от ограбления ее не спасла бы даже собака. Такса, которая у них живет и постоянно лает на прохожих, в этот раз забилась в угол и не произнесла ни звука.
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