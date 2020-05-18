Странный вор проник ночью в музей ради похищения ковбойской шляпы

Камеры наблюдения в одном из музеев австралийского Сиднея запечатлели момент весьма странного ограбления. Неизвестный мужчина проник в здание ночью ради сомнительной наживы.
Вор попал внутрь благодаря строительным сооружениям. Затем он решил устроить себе "экскурсию" и в течение 40 минут расхаживал по залам и рассматривал экспонаты, не забыв сфотографироваться со скелетом тиранозавра. Единственным, что он похитил из музея перед уходом, оказалась старая ковбойская шляпа. В настоящее время "искателя приключений" пытается найти полиция.
Популярные темы форума
Кто заразил Пескова коронавирусом? Не грозит ли это Владимиру Путину?
"врач" из америки
Он кавказец, а я русская
Куда делись интересные авторы?
Как заболевают шизофренией?
Помогите выбрать имя
Песков заболел коронавирусом
Жара убивает в коронавирус
Почему завидуют даже близкие?
Тимур или Эльдар?