Дюймовочка: помолодевшую мать приняли за дочь Алены Кравец

Сколько лет Алене Кравец, не знает, кажется, и она сама. О таких говорят: женщина без возраста. Если посмотреть на фото матери светской львицы, то окажется, что неподвластность времени – семейная черта.

Мать Алены Кравец отметила очередной день рождения. Вероятно, ей исполнилось лет 55-60, однако на фото она выглядит юной нимфой. "Какая молодая! Хочу от нее мастер-класс!", "Красивая, как голливудская актриса", "Такая Дюймовочка изящная", "Ваша мама – первая красавица. Теперь понятно, в кого дочка", "Очень красивая. Хорошая генетика", – восторгаются люди.

А кое-кто вовсе принял эффектную женщину за дочь Алены Кравец! В самом деле, точеный стан, идеальная кожа – родительница звезды похожа на девушку, хотя давно уже бабушка (у нее есть 12-летняя внучка Даниэлла).

Алена очень редко рассказывает о семье, а свою мать показала в соцсети, кажется, впервые. "Моя мамочка Ольга Вишневская работает преподавателем в МГТУ имени Баумана и считается преподавателем высокого класса, который готовит классных специалистов. Человек высокообразованный, строгих правил, - сообщила Кравец "Дни.ру". – А я – довольно экзальтированная особа, как все знают, но иначе в шоу-бизнесе, наверное, нельзя. Мама понимает, принимает и одобряет не все мои поступки".

Кравец настаивает, что к пластике ее мать не прибегала. Мол, холод, голод и крем "Ромашка" – вот секрет вечной молодости. Скорее всего, так оно и есть.