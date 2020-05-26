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Полуголая Ратаковски исполнила развратный танец (видео)

Полуголая Ратаковски исполнила развратный танец (видео)

Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata
Эмили Ратаковски показала в своем инстаграм-профиле, как заигрывает с супругом. Девушка продемонстрировала идеальную фигуру.
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Американская манекенщица не стесняется делиться с подписчиками откровенными кадрами. Знаменитость часто выкладывает в открытый доступ смелые фото и видео.

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Например, звезда не раз демонстрировала полностью обнаженное тело. Особенно поклонники восторгались черно-белым снимком с мужем. Другая фотография голой Эмили Ратаковски – в облаке легкого тюля – вдохновила на эксперименты даже российских селебрити.

На этот раз модель рекламирует купальник известного бренда, с которым не так давно подписала контракт. Комплект бикини данной марки стоит в среднем около десяти тысяч рублей.

На последнем видео в инстаграм-аккаунте Эмили Ратаковски на ней замысловатый топ со змеиным принтом, который несколько раз туго перетягивает тонкую талию девушки. Плавки выполнены в той же расцветке и прикрывают лишь самую интимную часть тела.

Эмили Ратаковски стоит у бассейна, на заднем плане сидит ее супруг. Звезда соблазнительно крутит бедрами перед мужем под зажигательную песню, мужчина кивает головой в такт. "Он знает, как подбодрить меня", – подписала кадры знаменитость. Поклонники остались в восторге от фигуры модели и осыпали ее комплиментами.

Автор: 26 мая 2020, 02:14 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Обидевшая украинцев топ-модель обнажилась после скандала

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