Полуголая Ратаковски исполнила развратный танец (видео)

Американская манекенщица не стесняется делиться с подписчиками откровенными кадрами. Знаменитость часто выкладывает в открытый доступ смелые фото и видео.
Например, звезда не раз демонстрировала полностью обнаженное тело. Особенно поклонники восторгались черно-белым снимком с мужем. Другая фотография голой Эмили Ратаковски – в облаке легкого тюля – вдохновила на эксперименты даже российских селебрити.
На этот раз модель рекламирует купальник известного бренда, с которым не так давно подписала контракт. Комплект бикини данной марки стоит в среднем около десяти тысяч рублей.
На последнем видео в инстаграм-аккаунте Эмили Ратаковски на ней замысловатый топ со змеиным принтом, который несколько раз туго перетягивает тонкую талию девушки. Плавки выполнены в той же расцветке и прикрывают лишь самую интимную часть тела.
Эмили Ратаковски стоит у бассейна, на заднем плане сидит ее супруг. Звезда соблазнительно крутит бедрами перед мужем под зажигательную песню, мужчина кивает головой в такт. "Он знает, как подбодрить меня", – подписала кадры знаменитость. Поклонники остались в восторге от фигуры модели и осыпали ее комплиментами.
Популярные темы форума
Третий зуб
Ищу третьего мужа
Хочу ребенка мулата
Темы
Где пропала невест а покойника?
Ты помнишь Жанну Фриске?
Темы бредовые тупые
Толстая и одинокая
Мужик из интернета
Ностальгия по 80 м