Ратаковски возбудила народ эротичным снимком

28-летняя знаменитость показала стройную соблазнительную фигуру. Манекенщица опубликовала в своем "Инстаграме" соблазнительное фото.
"Горячей" публикацией американская бизнес-вумен хотела привлечь подписчиц к новости: ее бренд впервые запустил в производство бюстгальтеры с косточками, передает Пятый канал. Однако большинство фанатов Эмили Ратаковски обратили внимание не на белье, а на тело модели. Ее стройные ноги, тонкая талия, упругие ягодицы и грудь явно возбудили в них не только эстетические чувства.
Всего за пару часов эротичный кадр собрал около миллиона лайков и тысячи восхищенных комментариев. "Твои тренировки, должно быть, очень интенсивные", "Богиня!", "Господи, ты вообще человек?!", "Идеальное тело!", – написали фолловеры.
Отметим, Эмили Ратаковски любит радовать поклонников откровенными снимками в соцсети. Неизменно ее фото собирают массу комплиментов – на модель подписаны порядка 25 миллионов человек. Именно благодаря съемкам в пикантных фотосессиях и клипах Эмили Ратаковски и приобрела любовь и популярность.
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