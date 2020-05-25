Седокова восхитила роскошным подарком от тайного поклонника (видео)

Тайный поклонник подарил певице огромный букет красных роз. Он был настолько велик, что занял большую часть кадра. Розы составляли вместе гигантский шар, за которым стояла сама артистка в ярко-зеленом спортивном костюме, передает Пятый канал.
Поклонники восхитились и роскошным подарком, и цветущим видом самой Анны Седоковой. Они отметили, что букет шикарен, как и певица.
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