"Решили вопрос через постель": сын известной певицы потряс интимными откровениями

Ярослава Федосеева многие знают как хорошего пиар-специалиста. Он занимается связями с общественностью, продвигает людей, товары и услуги. Сегодня, например, работает пресс-секретарем в "Глонассе". Его мама – известная певица Варвара. Она-то и помогала ему найти первых клиентов. Правда, иногда ради работы приходилось с кем-то спать.

"Когда я сказал маме, что хочу работать в пиаре, то она помогла мне с первыми заказами, – признался "Дни.ру" Ярослав. – В итоге я работал с театром "Геликон-Опера", с Оркестром волынщиков Москвы, с танцевальными проектами с участием Дмитрия Харатьяна.

"На заре моей карьеры главной ценностью в пиаре считался не профессионализм, а исключительно связи с нужными журналистами, – вспоминает сын Варвары. – И я стал завсегдатаем модных тусовок, где знакомился с корреспондентами разных изданий. Одной из первых таких знакомых была журналистка Екатерина из "Комсомольской правды". Девушка была старше меня на семь лет, но нам удалось с ней тесно подружиться".

"В разгар одной из таких вечеринок я попросил ее разместить новость про предстоящий концерт моего клиента. Так как новость сама по себе была не столь интересной, Катя недвусмысленно намекнула – либо я еду с ней, либо материала в газете мне не видать", – шокировал Федосеев.

"Мы приехали к ней домой в Свиблово и после трех бутылок вина и одной бутылки пива Катя сразу завалила меня в постель, – потряс интимными откровениями сын Варвары. – После бурной ночи и двойного секса, утром я проводил ее в редакцию и через пару часов получил заветную публикацию. Так вопрос был решен и я стал пиарщиком. Позднее мы встречались еще три раза, но позже она уволилась. Когда я женился, похождения прекратились, и пришлось становиться профессионалом".