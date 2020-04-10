"Долгожданный ребенок": 46-летняя звезда российской эстрады объявила о пополнении в семействе

Информация о том, что в семье Варвары скоро появится еще один ребенок, долго держалась в секрете. Но для "Дни.ру" певица сделал исключение и поделилась подробностями.

"Мой старший сын – 29-летний Ярослав – скоро снова станет папой, – улыбается счастливая Варвара. – У него с женой Софьей уже есть сын Артемий, которому в июне исполнится шесть лет. Теперь у него появится братик или сестричка, правда, пол мне не говорят – будет сюрприз".

Стоит заметить, что у Варвары есть еще трое детей от разных браков – Василий, Сергей и Варвара. Но они обзаводиться наследниками пока не спешат. При этом сама певица не исключает, что снова станет мамой!

"Посмотрим на сына и, может, последуем его примеру, – полагает 46-летняя звезда. – Мои дети никогда не спрашивали меня, когда им родиться. Так что, если захотят, то и появятся на свет. Нас не спросят. Я готова и не исключаю возможности, что снова испытаю радость материнства".

Сегодня, как и все, Варвара с семьей находится на даче в самоизоляции. Так что, кажется, ничего не мешает ей и мужу всерьез заняться вопросом продолжения рода.

Ранее в интервью "Дни.ру" певица рассказала, чем занимается на карантине: "Готовлю новый репертуар. Записала, например, новую песню с Татьяной Рогозиной. Еще много дел по хозяйству – сажаю у дома крокусы, дрессирую собаку. И не теряю оптимизма, надежды и веры в лучшее!".