"Она просто уничтожила меня!": Дакота опешила от выходки дочери

Дочери певицы Риты Дакоты всего два с половиной года. А ведет себя она и рассуждает уже как взрослая.

Очередное заявление ребенка поставило Дакоту в тупик. "Вчера Мия перед сном просто уничтожила меня", – призналась Рита.

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"Засыпает мой ребенок, открывает на секунду глазки, обнимает меня, смотрит прямо в глаза и говорит внезапно: "Мама, а ты меня не будешь ругать и всегда будешь поддерживать?" Я говорю: "Ну, конечно, Мия, во всем буду всегда поддерживать". А она в ответ: "Даже если я захочу стать гонщицей?" И смотрит в глаза задумчиво и серьезно..." – рассказала артистка.

Странно, что девочка пока не хочет стать звездой, как родители. Напомним, что ее отец – певец Влад Соколовский. С июня 2015-го по сентябрь 2018-го он был мужем Риты Дакоты, с которой участвовал в проекте "Фабрика звезд – 7". В октябре 2017 года у них родилась дочь.

Развод артистов, которые казались идеальной парой, обсуждала вся страна. Говорили, что Рита не смогла простить мужу измены. Впрочем, им удалось сохранить дружеские отношения.

"Я опешила, – продолжила Рита. – "Ну, гонщик – это, конечно, опасная профессия, и я буду переживать, но ты можешь стать кем угодно, я точно всегда буду поддерживать тебя", – ответила ребенку. Она тоже задумчиво посмотрела в глаза и говорит: "Хорошо, спасибо, но тогда я все-таки лучше стану жирафом..." Вот откуда, блин, это в ее голове? Ребенку 2,5!"